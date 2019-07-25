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Завтра у Львові прогнозують грози з градом

Соломія Головіна

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У Львові завтра, 26 липня, очікуються грози з градом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що по місту Львову 26 липня вночі та вранці очікується туман, видимістю 200 — 500 м. Вдень — гроза, град.

Також по Львівській області 26 липня очікується гроза, вдень подекуди град. Вночі та вранці місцями туман, видимістю 200 – 500 м.

Мерія закликає усіх учасників дорожнього руху бути обережними під час негоди.

До слова, про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканців просять інформувати «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.

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