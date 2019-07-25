За адміністративні корупційні правопорушення на Львівщині оштрафували понад 20 посадовців

Більше 20 чиновників та посадовців із Львівщини оштрафували на понад 26 тис. грн за порушення вимог фінансового контролю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Так, Самбірською місцевою прокуратурою упродовж першого півріччя 2019 року забезпечено участь у розгляді 74 протоколів про вчинення особами адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, складених та скерованих до суду стосовно 36 осіб.

За результатами розгляду 54 протоколів 22 особи визнано винними та призначено адміністративне стягнення у вигляді штрафу, ще декілька протоколів перебувають на розгляді у суді.

В порядку ч.3 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції», місцевою прокуратурою внесено 9 подань, за результатами розгляду яких 1 особу притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Так, адміністративні корупційні правопорушення вчинялись депутатами Самбірської районної та Рудківської міської ради, Старосамбірської районної ради, Чаплівської сільської ради, колишніми правоохоронцями та іншими посадовцями.

Зокрема, вказані особи несвоєчасно подавали до НАЗК щорічні декларації, декларації після припиненням діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також не повідомляли про суттєві зміни у майновому стані у терміни, визначені законом (ч.1 та ч.2 ст.172-6 КУпАП).

Загальна сума накладених штрафів склала понад 26 тис грн.