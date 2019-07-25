Українці можуть відстежувати якість доріг завдяки мобільному додатку

Унікальний мобільний додаток UaRoads дає можливість моніторити стан доріг у будь-якому регіоні нашої держави. Сервіс автоматично збирає струси телефону користувача під час поїздки автомобілем, далі дані про місце, час та силу струсів передаються на сервер для опрацювання, а згодом вся ця інформація з відповідними позначками з’являється на карті.

«Ями на дорогах є однією з найбільших неприємностей, з якими стикаються водії щоденно. Якість доріг безпосередньо впливає на безпеку пасажирів і водія, на його психологічний стан та увагу, технічний стан авто і економіку країни в цілому», – наголошують творці мобільного додатку.

Його алгоритм визначає якість дорожнього покриття і відповідним кольором позначає це на карті. Чим більше користувачів використовують додаток, тим точнішою є інформація про стан доріг.

Як розповів координатор проекту Роман Назаркевич у коментарі Львівському порталу, додаток розробили кілька років тому у Хмельницькому, однак зараз ним повністю займаються львівські ІТ-шники.

«Часто наші дороги в незадовільному стані. Ми хотіли, щоб водії, поглянувши на карту, могли б побачити реальний стан речей і обрати якою дорогою краще поїхати», – пояснив він.

Варто додати, наразі цим мобільним додатком вже користується понад 130 тис. осіб.