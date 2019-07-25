У патрульній поліції області фіксують збільшення ДТП за участі мотоциклістів

Патрульна поліція Львівщини інформує про те, що на дорогах збільшилася кількість ДТП за участі мотоциклістів.

«Водії двоколісного траспорту – вразлива та менш захищена категорія учасників дорожнього руху порівняно із автомобілістами. Переоцінка можливостей або легковажність може стати фатальною», – наголошують патрульні.

При цьому зазначають, що лише від початку цього тижня відбулося 5 ДТП за участі мотоциклістів, 4 з них – з потерпілими.

Відтак правоохоронці нагадують елементарні правила безпеки, яких потрібно дотримуватися власникам двоколісних транспортних засобів:

перед виїздом потрібно перевірити загальний стан транспортного засобу;

водій, як і його пасажир, мають бути у мотошоломах;

сідати за кермо мотоцикла, мопеда (скутера) дозволяється з 16 років за умови наявності водійського посвідчення та решти необхідних документів;

не можна перевозити на задньому сидінні дітей або осіб, зріст яких менший за 145 см;

при перестроюванні або здійсненні будь-якого іншого маневру потрібно, обов’язково, не тільки подивитися в дзеркала, але й покрутити головою, щоб перевірити «мертву зону»;

привчіть себе поглядати в дзеркала кожні декілька секунд, навіть стоячи на перехресті.

«Мотоциклісти, пам’ятайте: навіть незначна помилка на дорозі може загрожувати здоров’ю водія та інших учасників дорожнього руху. Пам’ятайте завжди про наслідки. Шановні водії, будьте уважними на дорозі! Водії мотоциклів та скутерів – повноцінні учасники дорожнього руху, тож регулярно поглядайте на бокові дзеркала транспортного засобу, навіть якщо стоїте на перехресті. Пам’ятайте про «мертві зони». Переконайтеся в безпечності маневрів!», – застерігають у патрульній поліції Львівщини.