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У Львові обікрали кінотеатр «Арлекіно», в якому зараз створюють сучасну «Іннотеку»

Андрій Котенський

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Цієї ночі, 25 липня, на вулиці Городоцькій обікрали приміщення колишнього кінотеатру «Арлекіно», в якому зараз проводяться ремонті роботи по створенню інноваційної бібліотеки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

«Два роки тому приміщення було передане на баланс Центральної бібліотечної системи для дорослих міста Львова. Ремонтні роботи там почалися у 2017 році. Це величезне приміщення, але на сьогодні там вже проведений великий шмат робіт: встановлені нові вікна та двері, проведено електрику, зроблені санвузли. Попереду ми планували ще багато змін, тому виникла потреба скоригувати первинну проектну документацію та додаткові речі, які не були враховані раніше. Тому ми розірвали з підрядником угоду, була виготовлена нова проектно-кошторисна документація, проект пройшов експертизу. На наступний тиждень ми мали проводити аукціон.

Сьогодні вночі в приміщення майбутньої «Іннотеки» проникли зловмисники, які поцупили значну кількість електродроту, інші речі. Ми зв’язались з підрядником, який проводив роботи із збільшення потужностей електромережі, щоб він зробив оцінку втрат. Попередньо виглядає так, ніби проникнення було здійснене через вікно, а речі були винесені через вибитий запасний вихід. З цього приводу ми звернемося до поліції», — розповіла заступниця директора Центральної бібліотечної системи для дорослих міста Львова Наталія Білута.

Нагадаємо, на вулиці Городоцькій, 285 на базі філії № 17 та колишнього кінотеатру «Арлекіно» облаштовують «Іннотеку». Двоповерхова будівля буде містити читальні зали, місце для коворкінгу, залу для великих подій лекційного або динамічного типу, зони для воркшопів та майстерок.

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