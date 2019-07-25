У Львові 33 будинки – без гарячої води

Сьогодні, 25 липня, у Львові призупинено гаряче водопостачання до 33 будинків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Зокрема, через гідравлічні випробування теплових мереж від котелень по вул. Солодова, 6 і вул. Китайська, 12, до 1 серпня призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Піскова, 7, 9, вул. Солодова, 10, вул. Китайська, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, вул. Ярошинської, 2, 4, 6, вул. Лисеницька, 1, 2, 4, 5, 5а, 6, 9, 11, 11а, 13, вул. Пасічна, 71а, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 89.

Будинок на вул. Тернопільська, 8 не отримує гаряче водопостачання через порив трубопроводу. Роботи виконує балансоутримувач.

Окрім того, у зв’язку з плановими роботами, пов’язаними з переключенням новозбудованої ділянки водопроводу діаметром 300 мм по вул. Мікльоша (в районі іподрому), сьогодні, 25 липня, до 21.00 год буде призупинено подачу води у Франківський район обмежений вулицями: вул. Стрийська, 117 — 123 та вул. Мікльоша. А також буде призупинено подачу води в с. Сокільники — вул. Стрийська від № 2 до кінця, вул. Куліша, вул. Хвильового і прилеглі до них вулиці.