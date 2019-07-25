Попри «режим тииші» бойовики обстріляли позиції українців: один наш військовий поранений

Цієї доби на Донбасі бойовики порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї, обстрілявши позиції українських військових. В результаті цього поранення отримав один наш воїн. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Як зазначається, від початку поточної доби Збройні Сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив один обстріл позицій Об’єднаних сил: неподалік Причепилівки – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.українські вНагадаємо, на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську домовилися про стале та безстрокове припинення вогню з опівночі 21 липня.