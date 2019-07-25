Полісмену з Червонограда за хабар у $12 тисяч загрожує до 10 років тюрми

На лаві підсудних опинився поліцейський з Червонограда, який отримав майже 12 тис. доларів США хабара за непритягнення місцевої мешканки до кримінальної відповідальності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Прокуратурою Львівської області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно слідчого Червоноградського відділу поліції, який у січні цього року отримав майже 12 тис. доларів США неправомірної вигоди за непритягнення місцевої мешканки до кримінальної відповідальності за вчинення злочину у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Такі дії зловмисника кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії, з використанням наданої їй влади чи службового становища, у великому розмірі, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

У разі доведення вини фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років та конфіскація майна.

Зазначимо, що досудове розслідування та оперативний супровід здійснювався працівниками УСБУ у Львівській області.