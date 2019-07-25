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Під час сварки львів’янина ножем підрізала його дружина

Соломія Головіна

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У Львові поліцейські затримали жінку, котра поранила свого чоловіка кухонним ножем. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, у Франківський відділ поліції 24 липня надійшло повідомлення про те, що у квартирі одного з будинків на вулиці Володимира Великого у Львові мешканець зазнав тілесних ушкоджень та був госпіталізований з діагнозом «проникаюче поранення черевної стінки».

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, ножового поранення потерпілому, 56-річному львів’янину, завдала його 53-річна дружина під час побутового конфлікту.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Зловмисницю затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для неї міру запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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