Небайдужі мешканці на Турківщині допомогли врятувати рідкісного чорного лелеку

Місцеві жителі села Риків Турківського району знайшли неподалік річки чорного лелеку, який не міг злетіти і потребував допомоги спеціалістів. Ці птахи занесені до Червоної книги України зі статусом «рідкісні». У Карпатах нараховується всього лиш близько 200 пар. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Птаха після грози неподалік річки знайшли місцеві жителі. Чорний лелека потребував допомоги спеціалістів, адже не міг злетіти та відмовлявся споживати їжу з рук людей.

Представники департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації та Державної екологічної інспекції у Львівській області організували порятунок, транспортування птаха до центру реабілітації птахів «Вільні крила».

«Закликаємо всіх, хто побачив птаха у небезпеці, звертатися до спеціалістів як це зробили жителі Турківщини. Для цього пишіть на електронну скриньку департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації: envir@loda.gov.ua або телефонуйте за номером:(032) 2387383», – наголошують у пресслужбі Львівської ОДА.

Довідка

Чорний лелека (Ciconia nigra L.) – птах родини лелекоподібних. За розмірами дещо менший від білого. Довжина тіла становить 95-100 см, розмах крил – 185-205 см, вага – близько 3 кг. Оперення у дорослого птаха переважно чорне з зеленим і пурпуровим металічним полиском. Птахи тримаються поодиноко або невеликими зграями. Гніздовий, перелітний птах. Оселяється переважно біля лісових озер чи лісових боліт.

Чорний лелека належить до видів, який охороняються актами на законодавчому рівні. Цей вид занесений у Додаток ІІ та Резолюції 6 (1998) Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція), Додаток ІІ Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція), додаток ІІ Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA), у Додаток ІІ Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES). В Україні вид занесений до Червоної книги України (2009) зі статусом «рідкісний».