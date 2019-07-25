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На проспекті Свободи упродовж трьох днів відбуватимуться баскетбольні турніри

Анастасія Мельник

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Упродовж 26-28 липня у Львові на площі перед Львівським театром опери та балету (проспект Свободи, 28) проведуть три баскетбольні турніри. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

Відтак Федерація баскетболу України запрошує любителів баскетболу на Лігу Націй. У ній беруть участь шість країн, кожна з них представляє жіночу та чоловічу збірні U23. Окрім України, участь у львівському етапі Ліги Націй візьмуть збірні Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Чоловічі та жіночі збірні будуть боротися за дві перепустки у фінал Ліги Нації.

Цими ж днями у Львові буде проведено ще два паралельні турніри. Одним з них стане сателіт Челенджера FIBA 3×3. Це буде відбірковий турнір для кращих 12-ти українських команд з можливістю виграти оплачену путівку на Челенджер до Південної Кореї. Сателіт відбудеться 27−28 липня.

 

Також 27 та 28 липня на львівській локації ФБУ організовує відбірковий етап чемпіонату України УСЛ 3×3. Змагання, що зберуть близько 100 команд з різних міст країни, відбудуться у чоловічій та жіночій категоріях PRO, а також U18 та U16.

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