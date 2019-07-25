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На Львівщині вперше відзначатимуть День Західного Бугу

Анастасія Мельник

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У неділю, 11 серпня, у Золочеві на площі Незалежності вперше відзначатимуть День Західного Бугу, адже ріка бере свій початок у селі Верхобуж Золочівського району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

На учасників та гостей чекатимуть: ярмарок екотоварів та корисної їжі, інтерактивні розваги, конкурси, майстер-класи для дітей та дорослих,  фото-зона,виставка робіт конкурсу малюнку «Мальовничі річки Західного Бугу» та нагородження переможців. Також святковий концерт, флешмоб, дискотека.

Зокрема, о 16 годині на березі міського озера відбудеться фітнес-захід «За здоровий спосіб життя». Вхід у спортивному вбранні. Найактивнішому та найспортивнішому учаснику – подарунок від організаторів Дня Західного Бугу.

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