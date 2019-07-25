На Львівщині приміські поїзди тимчасово змінять розклад руху

Через ремонтні роботи львівські приміські поїзди зазнають тимчасових змін у розкладі руху. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської залізниці.

У зв`язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегоні Тернопіль – Збараж 26 липня цього року не курсуватиме поїзд №6242/6243 сполученням Тернопіль – Ланівці.

Також 26 липня у зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт на ст. Бескид можливі незначні зміни у графіку руху приміських та пасажирських поїздів. Зокрема поїзд №6502 прибуватиме на ст. Лавочне із можливим запізненням на 17 хв. Також пізніше на 17 хв прибуватиме на ст. Лавочне та Львів поїзд №6166. На 15 хв. пізніше очікується прибуття відповідно на ст. Лавочне та Стрий поїзда №6184. Поїзд №45/46 у вказаний день може прибути на ст. Ужгород на 10 хв. пізніше від графіку.