Львівський школяр отримав «срібло» на міжнародній математичній олімпіаді

Львів’янин Володимир Фединяк, учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І Франка, здобув друге місце на 60-й Міжнародній математичній олімпіаді – International Mathematical Olympiad. Цьогоріч у змаганнях взяли участь команди з 116 країн світу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Міжнародна математична олімпіада (ММО, англ. IMO, International Mathematical Olympiad) – щорічне змагання з математики для школярів. Це найстаріша з міжнародних наукових олімпіад школярів. Перша ММО була проведена в 1959 році. З тих пір вона проводиться щорічно. Україна активно бере участь з 1993 року.

Кожну країну представляє команда не більше ніж з шести (спочатку – восьми) учасників, керівника і наукового керівника. Учасникам пропонується розв’язати 6 задач (по три задачі на день, протягом двох днів поспіль), кожна з яких оцінюється в 7 балів. Відтак максимально можливий бал – 42. Задачі вибираються з різних частин шкільної математики, як правило з геометрії, теорії чисел, алгебри і комбінаторики. Вони не вимагають знань вищої математики і часто мають красиве і коротке рішення. Перша і четверта задача класифікуються як легкі, друга і п’ята – як середні, третя і шоста – як важкі.

Довідка:

Володимир Фединяк вступив на навчання до Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І Франка у 2015 році. Неодноразово брав участь у олімпіадах, турнірах, конкурсах. У 2016 році здобув диплом І ступеня на ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з фізики, у 2017 році – дипломи ІІ ступеня на ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з фізики та математики, у 2018 році — диплом ІІІ ступеня з математики (виступав за 11 клас, будучи у 10 класі) та диплом ІІ ступеня з фізики на ІV етапі Всеукраїнської олімпіади, у 2019 році – диплом І ступеня з математики та дипломи ІІ ступеня з фізики на ІV етапі Всеукраїнської олімпіади.

Володимир — переможець Київських міжнародних математичних фестивалів, 12-ї Міжнародної математичної олімпіади країн центральної Європи (Бєльско-Бяла, Республіка Польща – золота медаль), 15-тої Міжнародної Жаутиківської олімпіади (15th International Zhautykov Olympiad, Казахстан, золота медаль).

У 2017 році відзначений премією Львівської міської ради в рамках Програми підтримки обдарованої молоді у розмірі 10 тис. грн.

З нагоди відзначення 761-ї річниці Дня міста Львова отримав від Львівської міської ради ювілейну монету ім. Короля Данила Галицького.

На ЗНО у 2019 році отримав 200 балів з математики.

Фото: ЛМР