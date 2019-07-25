Львівщина отримала 10 нових «швидких»

Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 10 сучасних автомобілів марки Ford. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Зазначається, що салон автомобілів оснащений ношами, дефібрилятором, обладнанням для ін’єкцій та вливань, кисневими балонами, пристроями для іммобілізації, апаратом штучної вентиляції легень, оксиметром тощо.

За словами директорки департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірини Микичак, сім отриманих автомобілів залишать у Львові, а решту скерують у райони, зокрема, це пункти екстреної медичної допомоги у Миколаєві, Буську та Новояворівську. Також Центр медицини катастроф отримав ще одну машину – від одного з благодійних фондів. Ця машина працюватиме у Львові на підстанції №2 на вул. Пилипа Орлика.

Автомобілі придбали за кошти обласного бюджету. Вартість кожного з них близько 2 млн грн, машини належать до класу «В».

Водночас Ірина Микичак зауважила: «Такі автомобілі є вкрай необхідні. Проте, ми маємо нестачу у водіях. Зараз є понад 140 вакансій водіїв. Робота важка, напружена, відповідальна, однак недооцінена. За ініціативи облдержадміністрації, рішенням обласної ради з резервного фонду профінансовано 30 млн грн на цільові доплати працівникам екстреної медичної допомоги. Приблизно кожен працівник від водія до лікаря отримує 2,5 – 3,5 тис доплати до заробітної плати. Впевнена, що обласна рада проголосує за нове до фінансування».

Вона додала, що наразі область потребує ще 60-70 автомобілів.