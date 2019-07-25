Львів’ян запрошують на майстер-клас з іконопису на склі

У Львові 29 липня у межах 30-го ювілейного Колоквіуму європейських парафій відбудеться майстер-клас з іконопису на склі. Понад 100 європейців власноруч створять ікону на склі на згадку про Україну. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

«Це буде унікальна масштабна подія — в одному місці зберуться представники різних європейських народів (парафій), які одночасно власними руками створять собі український дарунок, і частинка нашої культури попрямує у домівки різних куточків світу. Усі учасники Колоквіуму, понад 100 осіб, матимуть нагоду доторкнутися до народного малярства, та власноруч спробують написати невеличкий за розміром, але величний за духом і змістом сувенір — оберіг української карпатської хати — образ на склі.

Сюжетом для ікони послужила композиція Св. Юрія, який поборює змія. Ця тематика обрана не випадково. Адже, св. Юрій Змієборець є покровителем Львова. Також цей сюжет є одним з найпоширеніших серед образів на склі у Карпатській Україні — Гуцульщині, Покутті та Буковині», — розповіла куратор майстер-класу, керівниця проєктів і програм Іконописної школи «Радруж» УКУ Уляна Креховець.

До слова, 30-й ювілейний Колоквіум європейських парафій з 27 липня до 1 серпня збере у Львові духовенство і мирян, які прагнуть надати активного і динамічного життя своїм парафіям.

Місце проведення форуму: семінарія УГКЦ Святого Духа (вул. Хуторівка, 35), молодіжної програми — центр Митрополита Андрея Шептицького (УКУ, вул. Стрийська, 29).