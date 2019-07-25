ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян запрошують на майстер-клас з іконопису на склі

Анастасія Мельник

|

У Львові 29 липня у межах 30-го ювілейного Колоквіуму європейських парафій відбудеться майстер-клас з іконопису на склі. Понад 100 європейців власноруч створять ікону на склі на згадку про Україну. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

«Це буде унікальна масштабна подія — в одному місці зберуться представники різних європейських народів (парафій), які одночасно власними руками створять собі український дарунок, і частинка нашої культури попрямує у домівки різних куточків світу. Усі учасники Колоквіуму, понад 100 осіб, матимуть нагоду доторкнутися до народного малярства, та власноруч спробують написати невеличкий за розміром, але величний за духом і змістом сувенір — оберіг української карпатської хати — образ на склі.

Сюжетом для ікони послужила композиція Св. Юрія, який поборює змія. Ця тематика обрана не випадково. Адже, св. Юрій Змієборець є покровителем Львова. Також цей сюжет є одним з найпоширеніших серед образів на склі у Карпатській Україні — Гуцульщині, Покутті та Буковині», — розповіла куратор майстер-класу, керівниця проєктів і програм Іконописної школи «Радруж» УКУ Уляна Креховець.

До слова, 30-й ювілейний Колоквіум європейських парафій з 27 липня до 1 серпня збере у Львові духовенство і мирян, які прагнуть надати активного і динамічного життя своїм парафіям.

Місце проведення форуму: семінарія УГКЦ Святого Духа (вул. Хуторівка, 35), молодіжної програми — центр Митрополита Андрея Шептицького (УКУ, вул. Стрийська, 29).

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?
Наталя ДУЛЯБА
Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?

Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть...

Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?
Наталя ДУЛЯБА
Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?

В одномандатному виборчому окрузі №126, який охоплює Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони, назбиралос...

Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів

Продовжуємо знайомити читачів з кандидатами-мажоритарниками. Цього разу Львівський портал пропонує до Вашої уваги коротк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...