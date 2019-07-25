Фірма постачала у школи та садки Борислава харчі без відповідних сертифікатів та завищувала ціни

Дрогобицька місцева прокуратура домоглася у суді внесення змін до договору, укладеного між відділом освіти Бориславської міської ради та фізичною особою-підприємцем щодо постачання харчів належної якості у загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади регіону. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Прокуратура встановила, що підприємець завищував ціну на одиницю товару, а продукція, яку постачав, була без відповідних сертифікатів та могла становити загрозу для здоров’я дітей.

Як наголошується, завдяки втручанню прокуратури у судовому порядку передбачено гарантії, що продукція за звичайних умов її використання, зберігання і транспортування буде безпечною.

Крім цього, у разі необхідності відбиратимуться зразки для проведення дослідження у акредитованих лабораторіях.