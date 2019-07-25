Для львів'ян оновили портал «Гарячої лінії»

У Львівській міській раді оновили портал 15−80.lviv.ua. Відтепер львів’яни можуть прикріпити до свого звернення – фото або відеозапис. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Портал 1580.lviv.ua – створений з метою сповіщення мешканців Львова про планові та аварійні роботи по місту з прив’язкою до вулиці та будинку. Також дає можливість спостерігати за роботами служб міста.

За бажанням, кожен мешканець може здійснити реєстрацію на порталі, що дасть можливість подати звернення до служб міста та долучити фото або відеофайл, що значно пришвидшує розгляд звернення та комунікацію зі службами міста. Вже не потрібно телефонувати на номер 15−80 для отримання інформації або для подачі звернення.

Як зареєструватись на порталі 1580 можна побачити на відео: