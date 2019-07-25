Book Forum: стартував попередній продаж квитків

Упродовж 18−22 вересня у Львові відбуватиметься 26 Book Forum. Відтак організатори відкрили попередній продаж квитків, який триватиме до 8 вересня. Про це йдеться на сайті заходу, передає Львівський портал.

Типи квитків

Одноденний квиток

Ціна в передпродажі – 40 грн, у дні фестивалю – 50 грн

Квиток на один день може бути використаний в обраний вами день з 19 по 22 вересня 2019 року. Квиток на вході підлягає обміну на контрольний браслет, з яким ви зможете відвідувати книжковий ярмарок.

Власники одноденного квитка зможуть вийти з території та увійти на територію фестивалю НЕОБМЕЖЕНУ кількість разів протягом одного дня проведення фестивалю в робочі години.

Квиток на п’ять днів

Ціна в передпродажі – 70 грн, у дні фестивалю – 100 грн

Квиток на п’ять днів на вході підлягає обміну на контрольний браслет, з яким ви зможете відвідувати книжковий ярмарок протягом 18-22 вересня 2019 року.

Власники квитка на п’ять днів зможуть вийти з території та увійти на територію фестивалю необмежену кількість разів протягом п’яти днів проведення фестивалю в робочі години.

Для студентів

Квитки для студентів доступні лише при наявності актуального студентського квитка.

Одноденний квиток

Ціна квитка в передпродажі – 20 грн, у дні фестивалю – 30 грн

Квиток на один день може бути використаний в обраний вами день з 19 по 22 вересня 2019 року. Квиток на вході підлягає обміну на контрольний браслет, з яким ви зможете відвідувати книжковий ярмарок та всі заходи 13 Літературного фестивалю, крім платних, впродовж одного дня.

Власники одноденного квитка зможуть вийти з території та увійти на територію фестивалю необмежену кількість разів протягом одного дня проведення фестивалю в робочі години.

П’ятиденні квитки

Ціна квитка в передпродажі – 50 грн, у дні фестивалю – 70 грн

Квиток на п’ять днів на вході підлягає обміну на контрольний браслет, з яким ви зможете відвідувати книжковий ярмарок протягом 18-22 вересня 2019 року.

Власники квитка на п’ять днів зможуть вийти з території та увійти на територію фестивалю необмежену кількість разів протягом п’яти днів проведення фестивалю в робочі години.

Для працівників навчальних закладів, закладів культури, бібліотек, музеїв

Ціна одноденного квитка – 30 грн

Квиток на один день може бути використаний в обраний вами день з 18 по 22 вересня 2019 року. Квиток на вході підлягає обміну на контрольний браслет, з яким ви зможете відвідувати книжковий ярмарок та всі заходи 13 Літературного фестивалю, крім платних, впродовж одного дня.

Власники одноденного квитка зможуть вийти з території та увійти на територію фестивалю необмежену кількість разів протягом одного дня проведення фестивалю в робочі години.

Ціна п’ятиденного квитка в передпродажі – 50 грн, у дні фестивалю – 70 грн

Квиток на п’ять днів на вході підлягає обміну на контрольний браслет, з яким ви зможете відвідувати книжковий ярмарок протягом 18-22 вересня 2019 року.

Власники квитка на п’ять днів зможуть вийти з території та увійти на територію фестивалю необмежену кількість разів протягом п’яти днів проведення фестивалю в робочі години.

Безкоштовний вхід

Право безкоштовного входу на Книжковий ярмарок матимуть:

діти до 16 років (тільки на підставі свідоцтва про народження або паспорта);

особи з інвалідністю I-II груп (тільки на підставі спеціального посвідчення);

військовослужбовці строкової служби (тільки на підставі спеціального посвідчення);

учасники АТО (тільки на підставі спеціального посвідчення);

пенсіонери (тільки на підставі пенсійного посвідчення);

особи, пов’язані із книговиданням та книгорозповсюдженням: автори, перекладачі, ілюстратори, книгознавці (необхідно буде попередньо зареєструватись на сайті bookforum.ua, реєстрація буде відкрита з 29 липня по 9 вересня 2019 року).

Окрім того, організатори форуму наголошують: «Не виставляйте фото свого квитка, де чітко видно QR-код, який можуть скопіювати шахраї та використати його до того, як це зробите ви. Фестиваль за такі випадки відповідальності не несе. А також не купуйте квитки з рук. Офіційні ресурси, де ви можете придбати квитки на Книжковий ярмарок – вказані на сайті. У фестивалю немає жодних інших представників, які мають дозвіл на торгівлю квитками, тому якщо ви придбали квитки з рук, ми не можемо гарантувати, що це не підробка і що буде дійсним QR-код на ньому».

Придбати квитки на наймасштабніший літературний захід можна за посиланням.