Book Forum: стартував попередній продаж квитків

Упродовж 18−22 вересня у Львові відбуватиметься 26 Book Forum. Відтак організатори відкрили попередній продаж квитків, який триватиме до 8 вересня. Про це йдеться на сайті заходу, передає Львівський портал.
Типи квитків
Одноденний квиток
Ціна в передпродажі – 40 грн, у дні фестивалю – 50 грн
Квиток на один день може бути використаний в обраний вами день з 19 по 22 вересня 2019 року. Квиток на вході підлягає обміну на контрольний браслет, з яким ви зможете відвідувати книжковий ярмарок.
Власники одноденного квитка зможуть вийти з території та увійти на територію фестивалю НЕОБМЕЖЕНУ кількість разів протягом одного дня проведення фестивалю в робочі години.
Квиток на п’ять днів
Ціна в передпродажі – 70 грн, у дні фестивалю – 100 грн
Квиток на п’ять днів на вході підлягає обміну на контрольний браслет, з яким ви зможете відвідувати книжковий ярмарок протягом 18-22 вересня 2019 року.
Власники квитка на п’ять днів зможуть вийти з території та увійти на територію фестивалю необмежену кількість разів протягом п’яти днів проведення фестивалю в робочі години.
Для студентів
Квитки для студентів доступні лише при наявності актуального студентського квитка.
Одноденний квиток
Ціна квитка в передпродажі – 20 грн, у дні фестивалю – 30 грн
Квиток на один день може бути використаний в обраний вами день з 19 по 22 вересня 2019 року. Квиток на вході підлягає обміну на контрольний браслет, з яким ви зможете відвідувати книжковий ярмарок та всі заходи 13 Літературного фестивалю, крім платних, впродовж одного дня.
Власники одноденного квитка зможуть вийти з території та увійти на територію фестивалю необмежену кількість разів протягом одного дня проведення фестивалю в робочі години.
П’ятиденні квитки
Ціна квитка в передпродажі – 50 грн, у дні фестивалю – 70 грн
Квиток на п’ять днів на вході підлягає обміну на контрольний браслет, з яким ви зможете відвідувати книжковий ярмарок протягом 18-22 вересня 2019 року.
Власники квитка на п’ять днів зможуть вийти з території та увійти на територію фестивалю необмежену кількість разів протягом п’яти днів проведення фестивалю в робочі години.
Для працівників навчальних закладів, закладів культури, бібліотек, музеїв
Ціна одноденного квитка – 30 грн
Квиток на один день може бути використаний в обраний вами день з 18 по 22 вересня 2019 року. Квиток на вході підлягає обміну на контрольний браслет, з яким ви зможете відвідувати книжковий ярмарок та всі заходи 13 Літературного фестивалю, крім платних, впродовж одного дня.
Власники одноденного квитка зможуть вийти з території та увійти на територію фестивалю необмежену кількість разів протягом одного дня проведення фестивалю в робочі години.
Ціна п’ятиденного квитка в передпродажі – 50 грн, у дні фестивалю – 70 грн
Квиток на п’ять днів на вході підлягає обміну на контрольний браслет, з яким ви зможете відвідувати книжковий ярмарок протягом 18-22 вересня 2019 року.
Власники квитка на п’ять днів зможуть вийти з території та увійти на територію фестивалю необмежену кількість разів протягом п’яти днів проведення фестивалю в робочі години.
Безкоштовний вхід
Право безкоштовного входу на Книжковий ярмарок матимуть:
- діти до 16 років (тільки на підставі свідоцтва про народження або паспорта);
- особи з інвалідністю I-II груп (тільки на підставі спеціального посвідчення);
- військовослужбовці строкової служби (тільки на підставі спеціального посвідчення);
- учасники АТО (тільки на підставі спеціального посвідчення);
- пенсіонери (тільки на підставі пенсійного посвідчення);
- особи, пов’язані із книговиданням та книгорозповсюдженням: автори, перекладачі, ілюстратори, книгознавці (необхідно буде попередньо зареєструватись на сайті bookforum.ua, реєстрація буде відкрита з 29 липня по 9 вересня 2019 року).
Окрім того, організатори форуму наголошують: «Не виставляйте фото свого квитка, де чітко видно QR-код, який можуть скопіювати шахраї та використати його до того, як це зробите ви. Фестиваль за такі випадки відповідальності не несе. А також не купуйте квитки з рук. Офіційні ресурси, де ви можете придбати квитки на Книжковий ярмарок – вказані на сайті. У фестивалю немає жодних інших представників, які мають дозвіл на торгівлю квитками, тому якщо ви придбали квитки з рук, ми не можемо гарантувати, що це не підробка і що буде дійсним QR-код на ньому».
Придбати квитки на наймасштабніший літературний захід можна за посиланням.
Анастасія Мельник