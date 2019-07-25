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Біля парку «Залізна вода» на Новому Львові збудують житло

Наталя Дуляба

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На вул. Ярославенка відразу поруч із парком «Залізна вода» хочуть збудувати новий житловий будинок. Про це йдеться у розробленому детальному плану території у районі вул. Ярославенка, опублікованому на сайті міськради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Розроблений детальний план території (ДПТ) охоплює ділянку площею 3,1 га, із яких 0,34 га – це територія парку «Залізна вода». Ці землі входять в історичний ареал Львова. Сьогодні тут розташована в основному садибна та малоповерхова забудова кінця XIX – початку XX століття.

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«Оскільки в окремих місцях ведеться точкове багатоповерхове будівництво, територія потребує комплексного підходу щодо просторового узгодження характеру забудови,  реконструкції та облагородження», – вказано у тексті ДПТ.

Відтак у розробленому детальному плані території 2,21 га землі пропонують перевести у спеціальну підзону Ж-3-імо – зону квартирної житлової забудови. Водночас окремі будівлі та споруди у перспективі збираються знести. Втім про які саме об’єкти йде мова, у проекті ДПТ не уточняють.

На земельній ділянці площею 0,27 га планують звести житловий будинок терасного типу на 4-7 поверхів. Він починатиметься біля існуючого двоповерхового садибного будинку на вул. Ярославенка, 11-Б і завершуватиметься поруч із новозбудованою багатоповерхівкою на вул. Ярославенка, 21.

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Нове житло матиме 39 квартир і орієнтоване на 108 нових мешканців. На перших поверхах облаштують магазини та заклади харчування. Також новозбудований будинок матиме підземний паркінг на 42 місця, майданчики для відпочинку дітей та дорослих.

Також ДПТ передбачає благоустрій вул. Ярославенка, висадку нових дерев, а також ремонт інженерних мереж та дощової каналізації.

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