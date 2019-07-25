Біля аеропорту «Львів» збудують завод і нове транспортне кільце

На окраїні Львова збираються збудувати завод із виготовлення бетонних виробів, а також облаштувати нову транспортну розв’язку. Все це передбачає розроблений проект детального плану території у районі вул. Авіаційної, який опублікували на сайті Львівської міської ради. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Детальний план території охоплює ділянку площею 12,5 га, яка розташована поруч із аеропортом «Львів» та Львівським державним авіаційно-ремонтним заводом. В основному тут знаходяться одно- або двоповерхові будинки, цінної забудови немає.

На земельній ділянці площею 0,54 га, яку наразі використовують під садівництво, пропонують звести цех із виготовлення бетонних виробів. Для цього потрібно буде знести три існуючі будинки. Висота майбутнього заводу сягатиме 15 м, також біля нього облаштують парковку.

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Також розроблений детальний план території (ДПТ) передбачає будівництво нової транспортної розв’язки кільцевого типу на перетині трьох напрямків вул. Авіаційної. Крім кільця, тут облаштують велосмуги, велодоріжки, а тротуар вестиме до межі аеропорту.

Згідно з генпланом Львова, вся територія (ДПТ) належить до виробничої, комунально-складської та рекреаційної зон. Після затвердження розрозбленої документації частину земель переведуть у зону промислових підприємств V-го класу, решту – у рекреаційна зона та зону підприємств ІV-V класів шкідливості.

Зазначимо, що до 17 серпня у Львові триватимуть громадські обговорення цього детального плану території. Свої зауваження та пропозиції можна подавати в управління архітектури та урбаністики у письмовому вигляді через ЦНАПи.

31 липня заплановане громадське слухання щодо детального плану території у районі вул. Авіаційної. Відбудеться воно о 18:00 год. у приміщенні Залізничної райадміністрації (вул. І. Виговського, 22).