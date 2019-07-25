Більше ста іноземців малюватимуть у Львові ікону Юрія Змієборця

В понеділок, 29 липня, у Львові відбудеться подія масштабного мистецького і сакрального значення – майстер-клас з іконопису на склі. Понад 100 європейців у Львові власноруч створять ікону святого Юрія Змієборця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Така подія у Львові відбуватиметься у межах 30-го ювілейного Колоквіуму європейських парафій. Більше сотні іноземців зможуть доторкнутися до українського народного малярства і створити власну ікону на склі.

«Усі учасники Колоквіуму, понад 100 осіб, власноруч спробують написати невеличкий за розміром, але величний за духом і змістом сувенір – образ на склі. Сюжетом для ікони послужила композиція святого Юрія, який поборює змія. Ця тематика обрана невипадково. Адже Юрій Змієборець є покровителем Львова. Також цей сюжет є одним з найпоширеніших серед образів на склі у Карпатській Україні – Гуцульщині, Покутті та Буковині», – розповіла кураторка майстер-класу, керівниця проектів і програм Іконописної школи «Радруж» УКУ Уляна Креховець.

Зазначимо, 30-й ювілейний Колоквіум європейських парафій стартує у Львові вже цієї суботи, 27 липня, і триватиме до 1 серпня. Він об’єднає духовенство і мирян, які прагнуть надати активного і динамічного життя своїм парафіям.

Форум проходитиме у семінарії УГКЦ Святого Духа (вул. Хуторівка, 35), а молодіжна програма – в центрі Шептицького (УКУ, вул. Стрийська, 29). Під час колоквіуму відбуватимуться цікаві дискусії, екскурсії визначними духовними місцями Львівщини, відвідини успішних парафій УГКЦ, а вечорами проводитимуться «Свята нації», де групи з різних країн зможуть представити свої національні родзинки.