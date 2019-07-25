ОСТАННІ НОВИНИ

Більше ста іноземців малюватимуть у Львові ікону Юрія Змієборця

Наталя Дуляба

|

В понеділок, 29 липня, у Львові відбудеться подія масштабного мистецького і сакрального значення – майстер-клас з іконопису на склі. Понад 100 європейців у Львові власноруч створять ікону святого Юрія Змієборця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

Така подія у Львові відбуватиметься у межах 30-го ювілейного Колоквіуму європейських парафій. Більше сотні іноземців зможуть доторкнутися до українського народного малярства і створити власну ікону на склі.

«Усі учасники Колоквіуму, понад 100 осіб, власноруч спробують написати невеличкий за розміром, але величний за духом і змістом сувенір – образ на склі. Сюжетом для ікони послужила композиція святого Юрія, який поборює змія. Ця тематика обрана невипадково. Адже Юрій Змієборець є покровителем Львова. Також цей сюжет є одним з найпоширеніших серед образів на склі у Карпатській Україні – Гуцульщині, Покутті та Буковині», – розповіла кураторка майстер-класу, керівниця проектів і програм Іконописної школи «Радруж» УКУ Уляна Креховець.

Зазначимо, 30-й ювілейний Колоквіум європейських парафій стартує у Львові вже цієї суботи, 27 липня, і триватиме до 1 серпня. Він об’єднає духовенство і мирян, які прагнуть надати активного і динамічного життя своїм парафіям.

Форум проходитиме у семінарії УГКЦ Святого Духа (вул. Хуторівка, 35), а молодіжна програма – в центрі Шептицького (УКУ, вул. Стрийська, 29). Під час колоквіуму відбуватимуться цікаві дискусії, екскурсії визначними духовними місцями Львівщини, відвідини успішних парафій УГКЦ, а вечорами проводитимуться «Свята нації», де групи з різних країн зможуть представити свої національні родзинки.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?
Наталя ДУЛЯБА
Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?

Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть...

Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?
Наталя ДУЛЯБА
Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?

В одномандатному виборчому окрузі №126, який охоплює Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони, назбиралос...

Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів

Продовжуємо знайомити читачів з кандидатами-мажоритарниками. Цього разу Львівський портал пропонує до Вашої уваги коротк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...