82-річний львів’янин потрапив до лікарні після наїзду автомобіля

У Пустомитівському районі водій «Шкоди» здійснив наїзд на пішохода. 82-річного постраждалого львів’янина доправили до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 24 липня близько 9.50 на автодорозі «Київ-Чоп».

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шкода Октавія», 30-річний мешканець Радехівського району, скоїв наїзд на пішохода, 82-річного львів’янина. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.