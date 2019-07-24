За підробку медичних рецептів львів’янину загрожує 8 років тюрми

У Львові перед судом постане 29-річний львів’янин, який за підробленими медичними рецептами купував наркотики. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури області.

За словами правоохоронців, підозрюваний на початку 2018 року придбав у мережі Інтернет рецептурні бланки №1 (ф-1), із уже нанесеними на них кліше та печатками.

Ці бланки чоловік заповнював вдома та купував у аптеках сильнодіючі лікарські засоби, серед яких «Соннат».

Зловмисник систематично підробляв такі рецепти як для себе, так і для інших наркозалежних осіб.

За свої «послуги» отримував грошову винагороду.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлена його причетність і до незаконного збуту наркотичного засобу – «метадон».

Усього правоохоронці налічують близько 26 епізодів злочинної діяльності.

Максимальний термін покарання, що загрожує фігуранту – 8 років позбавлення волі.