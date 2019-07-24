Вісьмох власників квартир у центрі Львова оштрафували за пластикові вікна та двері

У Львові наклали штраф на вісьмох власників квартир, що розташовуються на вулицях Дудаєва, Чайковського та Вороного,через встановлені пластикові вікна. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, сьогодні під час засідання адміністративної комісії, створеної при виконавчому комітеті ЛМР щодо порушення законодавства про охорону історичної спадщини, було розглянуто 10 протоколів, складених на фізичних осіб, які у своїх квартирах провели заміну дерев’яних вікон/балконних дверей на пластикові, і 1 протокол складений на юридичну особу. На 8 фізичних осіб накладено штрафи у розмірі 1700 грн.

Зокрема, адміністративна комісія наклала максимальний штраф у розмірі 1700 грн на 4 власників квартир в будинку на вул. Дудаєва, 17, власників 2 квартир в будинку на вул. Чайковського, 10, власників 2 квартир в будинку на вул. Вороного, 11, і власника квартири в будинку на вул. Крушельницької, 23. Власники цих квартир провели заміну дерев’яних вікон і балконних дверей на пластикові.

Розгляд двох справ про аналогічні порушення в будинках на вул. Дудаєва, 17 і Вороного, 9 перенесли. Зокрема, присутня на засіданні комісії, власниця квартири в будинку на вул. Вороного, 9 розповіла, що має намір замінити пластикові вікна і двері на дерев’яні, та провести ремонт фасаду. Зараз розробляється проектна документація для проведення цих робіт.

Також адміністративна комісія розглянула протокол, складений на юридичну особу – Львівський територіальний економічний факультет (приватний заклад, вул. І. Франка, 68), щодо заміни дерев’яних вікон і дверей на пластикові. Представник університету розповів, що у зв’язку із зменшенням кількості студентів, даний корпус був виведений із навчального процесу і приміщення здані в оренду. Орендар за погодженням з університетом провів заміну кількох вікон і дверей на пластикові, оскільки вони були у жахливому стані: вікна розсипалися, двері були металеві, поржавілі. У цьому приміщенні орендар має намір відкрити мовну школу. Комісія прийняла рішення перенести розгляд справи, та провести виїзну нараду за участю орендаря для з’ясування усіх деталей.