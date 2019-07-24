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У Стрию знайшли тіло чоловіка: поліція просить допомогти встановити особу

Анастасія Мельник

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У вівторок, 23 липня, у приміщенні підстанції на території загальноосвітньої школи №11 у Стрию виявлено тіло невідомого чоловіка віком близько 30-40 років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Зазначається, що попередньо встановлено – чоловік помер внаслідок ураження струмом близько тижня тому.

Ріст чоловіка – 177 см, середньої тілобудови, волосся чорного кольору, одягнений в футболку та штани чорного кольору, шкіряні коричневі туфлі, темно-коричневий ремінь.

Всіх, кому щось відомо про особу померлого або обставини його смерті, просять зателефонувати на оперативну лінію 102 або повідомити у найближчий підрозділ поліції.

За фактом відкрите кримінальне провадження за .1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)  з приміткою «нещасний випадок».

Досудове розслідування триває.

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