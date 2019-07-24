У мерії кажуть, що Меморіал Героїв Небесної Сотні готовий на 65%

На вул. Кривоноса-Замковій тривають роботи з будівництва Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні: станом на зараз виконано 65% робіт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Власне, підрядник доробляє сходи, замощує бруківкою площадку перед стелою, триває підготовка до встановлення огорожі на оглядових майданчиках, також завершується будівництво підпірної стіни вздовж вул. Кривоноса і тривають роботи зі встановлення система освітлення. З бюджету міста на виконання робіт вже скеровано близько 9 млн. грн.

«Всі роботи йдуть до завершення. До 24 серпня встигають зробити велодоріжку. Тут є два входи, робимо пішохідний захід по алеї. Перила вже готові на виробництві. Школярі попри меморіал зможуть пройти до школи. Тут дуже потужна консоль, людей може поміститись багато. Найкращий вид на панораму Львова буде на третьому оглядовому майданчику», – розповів начальник управління архітектури та урбаністики Юліан Чаплінський.

Стіну біля школи планують завершити за два тижні. Також місто звернеться до управління ДСНС з проханням відновити фасад та черепицю тих будівель, які виходять на меморіал.

Додатково Юліан Чаплінський повідомив, що за тиждень будуть готові документи з експертизи. Також проєктом передбачена повна заміна підпірної стінки.

Під час наради було обговорено питання щодо будівництва моста.

«Ширина моста буде 4 м. Пандус виходить в бік парку під пагорб, щоб був менший ухил, і люди на візочках могли виїхати. Також будуть сходи в бік алеї», – сказав архітектор, один з авторів проєкту Андрій Лесюк.

Також у проєкті з мостом буде замінена опора вуличного освітлення.

«В другій черзі проєкту будівництва моста передбачена заміна опор», – сказав Андрій Лесюк, автор проекту.

Своєю чергою заступник директора ЛКП «Зелений Львів» Андрій Шульський розповів, що станом на зараз 65% робіт є виконано, а до 23 серпня основний масив роботи на Меморіалі буде виконано.

«Станом на зараз 65% робіт є виконано. Зараз підрядник доробляє сходи, замощує бруківкою площадку перед стелою, йде підготовка до встановлення огорожі на оглядових майданчиках.Також зараз ми завершуємо будівництво підпірної стіни вздовж вул. Кривоноса. І монтується система освітлення, додатково підрядник облаштовує велодоріжку. Благоустрій та озеленення території ми робитимемо восени. У серпні ж ми основні роботи закінчимо. На роботи ми використали вже близько 9 млн. грн», – розповів Андрій Шульський.

Нагадаємо, концепція проекту Меморіалу – це створення мінімалістичного простору, який передає дух сучасності та увіковічнює пам’ять Героїв Небесної Сотні, котрі віддали своє життя під час Революції Гідності. Меморіал складатиметься з двох частин: площі з стелою на верхній терасі та з пішохідного моста між пагорбами вздовж вул. Кривоноса. Він виводитиме на терасу зі сторони вул. Замкової, де буде створено площу і стелу, присвячену Героям Небесної Сотні. Основний матеріал проєкту – кортен, який з часом змінює свою фактуру і має особливу символічність боротьби та палаючого вогню. Меморіал наповнено злаковими рослинами, які нагадують колоски пшениці, що є символом українського народу.

Фото: ЛМР