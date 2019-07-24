У Львові 36 будинків залишилися без води

Сьогодні,24 липня, у Львові призупинено подачу гарячої води до 36 будинків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Зокрема, через гідравлічні випробування теплових мереж від котелень по вул. Солодова, 6 і вул. Китайська, 12, до 1 серпня призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Піскова, 7, 9, вул. Солодова, 10, вул. Китайська, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, вул. Ярошинської, 2, 4, 6, вул. Лисеницька, 1, 2, 4, 5, 5а, 6, 9, 11, 11а, 13, вул. Пасічна, 71а, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 89.

Будинок на вул. Тернопільська, 8 не отримує гаряче водопостачання через порив трубопроводу. Роботи виконує балансоутримувач.

Також призупинено подачу гарячої води до будинків на пр. Червоної Калини, 51, 52, 53 через порив трубопроводу. Ремонтні роботи з ліквідації пориву виконують бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго». Завершити роботи і відновити гаряче водопостачання планують сьогодні, 24 липня.