У «Львівській політехніці» та «Львівській комерційній академії» шукали вибухівку

У Львові перевіряли інформацію про замінування вишів Національного Університету «Львівська політехніка» та Львівської комерційної академії. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Так, 23 липня о 10:50, на електронну пошту Львівського НУ «Львівська політехніка» (м. Львів вул. Бандери, 12), надійшло повідомлення про замінування університету.

Об 11:48 год., на електронну пошту Львівської комерційної академії (м. Львів вул. Туган-Барановського, 10), надійшло повідомлення про замінування академії.

Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.

Окрім того, об 11:50 год., на електронну пошту санаторію «Кристал» (м. Трускавець, вул. Суховоля, 60) та санаторію «Ріксос-Прикарпаття» (м. Трускавець, вул. Городище, 8), надійшло повідомлення про замінування санаторіїв.

В усіх випадках, вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.

На місці ймовірного замінування працювали відповідні служби.

Проводяться заходи по встановленню псевдомінерів.