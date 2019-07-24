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Третій міжнародний конкурс скрипалів Олега Криси

Андрій Котенський

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У Львові 17-27 жовтня відбудеться Третій міжнародний конкурс скрипалів патроном якого є легенда української скрипкової школи Олег Криса. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Мета конкурсу — розвиток талановитої молоді, набуття українськими виконавцями досвіду участі у міжнародних заходах,  промоція світової та вітчизняної скрипкової класики, української музичної спадщини.

Цього року заявки на участь подали 60 музикантів з усього світу. Конкурс буде проведено у три тури:

1 тур – виконання музичного твору соло – до другого туру обирається 15 учасників;

2 тур – виконання музичного твору під акомпанемент фортепіано – до фіналу обирається 6 учасників;

3 тур (фінал) – виконання музичного твору з симфонічним оркестром – журі обирає переможців та лауреатів спеціальних відзнак.

Призовий фонд конкурсу за перше місце складає 20 тисяч євро, за друге – 10 тисяч євро, і за третє – 8 тисяч євро.

Дізнатися подробиці про конкурс можна  тут: тут: www.olehkrysa-competition.com

Довідкова інформація:

Олег Криса – всесвітньо відомий скрипаль, уродженець Львова, професор Істменської школи музики в Рочестері (США). Його творчий шлях розпочався з Львівської музичної спеціальної школи імені Соломії Крушельницької. Вершин майстерності Криса досягав під керівництвом прославленого маестро Давида Ойстраха. Як соліст Олег Криса виступає по всьому світу з провідними оркестрами та диригентами. В його репертуарі 72 скрипкові концерти всіх епох, враховуючи подвійні й потрійні

Олег Криса – член журі багатьох міжнародних конкурсів скрипалів. У 2013 році був заснований міжнародний конкурс скрипалів Олега Криси у Львові.

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