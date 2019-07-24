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Поради від правоохоронців, як не стати жертвою кишенькового злодія

Соломія Головіна

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Правоохоронці Львівщини дали кілька порад, як захистити свої сумочки та гаманці від злодіїв. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«Отже, улюблені місця «роботи» кишенькових злодії можна визначити так – «місця скупчення людей». Це: вокзали, громадський транспорт, площі туристичних місць, кінотеатри, кафе та ресторани… Словом, будь-яке місце, де до потенційної жертви можна підійти впритул, не викликаючи підозр. Крадуть злодії переважно все, що можуть, але перевагу віддають гаманцям з грошима та кредитними картками та мобільним телефонам – згідно поліцейської статистики, найчастіше потерпілі заявляють про крадіжку саме цих речей», – зазначають у поліції.

Визначити кишенькового злодія серед натовпу насправді неможливо – ним може виявитись і чоловік, і жінка, як старшого віку так і зовсім молоді, вони можуть працювати в парі, поодинці і справляти враження абсолютно законослухняних громадян. Тому дієвим способом убезпечитись від кишенькової крадіжки є лише вжиті особисто Вами заходи і про них необхідно пам’ятати завжди:

  • будьте пильними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки, вживайте усіх необхідних заходів для збереження власного майна;
  • не носіть цінні речі, документи і ключі в зовнішніх кишенях одягу, сумок та рюкзаків, краще використовуйте внутрішні кишені, поясні сумочки;
  • слідкуйте, щоб гаманець не виділявся на одязі і не привертав увагу;
  • стежте за тим, щоб Ваша сумка була закрита та тримайте її у полі зору;
  • у супермаркеті ніколи не кладіть сумку з грошима або гаманець у візок для покупок;
  • звертайте особливу увагу на людей, які намагаються підійти до Вас впритул, встають позаду або збоку;
  • не варто завжди носити з собою великі суми грошей – беріть стільки, скільки плануєте витратити;
  • не перелічуйте гроші в гаманці на очах у людей;

Якщо Ви помітили кишенькового злодія, краще за все, не привертаючи уваги, повідомити про це поліцейських. Якщо злодій збирається викрасти у людини майно і ніхто окрім Вас цього не помічає, приверніть до цієї події увагу оточуючих. Якщо ж кишеньковий злодій вже скоїв крадіжку, необхідно повідомити про це на оперативну лінію «102».

При цьому варто :

  • запам’ятати прикмети зловмисника: у що був одягнутий, приблизний зріст, вік, статура;
  • куди побіг зловмисник;
  • описати викрадене майно;
  • заблокувати кредитні картки;
  • дочекатися на місці працівників поліції;

Додамо, що від початку року до поліції Львівщини надійшло 449 повідомлень про так звані кишенькові крадіжки (злочин, передбачений ст.185 (крадіжка) КК України). З них розкриті – 219, за іншими – тривають досудові розслідування.

 

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