П'яний водій «Ауді» збив 21-річного іноземця, який їхав на велосипеді

У Самбірському районі нетверезий водій «Ауді» скоїв наїзд на 21-річного іноземця-велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 липня близько 16.40 на автодорозі «Мостиська-Дрогобич».

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Ауді», 29-річний мешканець одного з сіл району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив наїзд на велосипедиста, 21-річного іноземця.

Внаслідок наїзду велосипедист отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню.

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.