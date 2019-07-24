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Обленерго залишило низку вулиць у Львові та Рудному без світла

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 24 липня, у місті Львові та смт. Рудно заплановані відключення електроенергії для проведення ремонтних робіт. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії «Львівобленерго».

 

Відтак з 9 до 17 години без електроенергії будуть вулиці: Шевченка 9-15; 52а-70; Я. Мудрого; Коновальця 85, 85а, 85в; Мечнікова; Сороки; Галілея; Некрасова; Зелена; Вулецька та у смт. Рудно вулиці -Мазепи 7-45; Вербицького 9-45; Шухевича 45-64.

Також з 10 до 16 години без електроенергії будуть вулиці: Війтовича; Меретина; Шептицьких 18-40;17-37.

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