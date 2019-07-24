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Середній розмір зарплати у вакансіях на Львівщині – майже 7 тисяч

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У Львівській області актуальними є 8,2 тис робочих місць. Найбільше вільних вакансій для кваліфікованих робітників: водіїв, швачок, монтерів кабельного виробництва, операторів автоматичних і напівавтоматичних ліній верстатів та установок, укладальників-пакувальників, слюсарів-ремонтників, електрогазозварників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Як зазначається, у січні-червні цього року суб’єкти господарської діяльності Львівщини поінформували обласну службу зайнятості про наявність 39,7 тисяч вакансій, що у порівнянні з минулим роком більше на 6,8%.

За видами економічної діяльності найбільшу потребу у робочій силі мали підприємства переробної промисловості (25,6%), оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (16,5%), а також транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (10,2%).

«Станом на 1 липня 2019 року в області актуальними залишалися 8,2 тис. робочих місць. Найбільше варіантів працевлаштування зафіксовано для кваліфікованих робітників: водіїв, швачок, монтерів кабельного виробництва, операторів автоматичних і напівавтоматичних ліній верстатів та установок, укладальників-пакувальників, слюсарів-ремонтників, електрогазозварників. Залишається високим попит на працівників сфери послуг, зокрема, продавців, охоронників, кухарів, офіціантів. З-поміж професіоналів і фахівців затребувані бухгалтери та сестри медичні, а серед представників найпростіших професій – підсобні робітники, прибиральники, вантажники та двірники», – повідомив директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк.

Середній розмір заробітної плати, зазначений у вакансіях, становив 6,8 тис грн, кожна п’ята пропозиція працевлаштування із винагородою, вищою за середньообласний показник.

З-поміж міст і районів області найбільшу заробітну плату пропонували працедавці Радехівщини (8,3 тис грн), Бузеччини (8,1 тис грн), Перемишлянщини (7,6 тис грн), Городоччини (7,4 тис грн), м. Львова (7,3 тис грн) і Бродівського району (7,2 тис грн).

 

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