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Львів’яни заборгували за воду 54 млн грн

Соломія Головіна

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Улітку стрімко зросла кількість споживачів, які невчасно оплачують за отримані послуги. У липні лише 44% львів’ян оплатили за воду, а заборгованість зросла до 54 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Ситуація з надходженням коштів зараз дуже непроста. До кінця місяця залишилося лише 5 банківських днів, однак половина споживачів мабуть просто забула перерахувати кошти за воду. Наголошуємо, що вода — це стратегічний ресурс, набагато важливіший за послуги інтернету чи телебачення. Наявність або відсутність послуг водопостачання й водовідведення безпосередньо впливає на якість життя та добре самопочуття мешканців. Відтак, закликаємо громадян не зволікати з оплатою платіжок, та допомогти комунальному підприємству належно забезпечувати виробничий процес. У випадку зростання заборгованості нам не вдасться розрахуватися з енергетиками, і ми потрапимо у зону ризику відключення від енергоносіїв, а отже усі споживачі опиняться без води», – повідомляють у ЛМКП «Львівводоканал».

На підприємстві додають, що зі споживачами, які не сплачували за спожиті послуги понад три місяці, «Львівводоканал» працює у судовому порядку. А стягнення боргів у судовому порядку додає на боржника додаткових грошових навантажень у вигляді судових зборів.

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