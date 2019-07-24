Француз намагався провезти через кордон автомат та пістолети

У пункті пропуску «Краківець» затримали іноземця, який хотів провезти закордон вогнепальну зброю, придбану на території України, а також гашиш. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі військової прокуратури Західного регіону України.

Як зазначається, було задокументовано факт придбання громадянином Французької республіки задля вивезення за межі України чотирьох одиниць вогнепальної зброї.

Власне, сьогодні, 24 липня, іноземця затримали під час проходження прикордонного та митного контролю при перетині державного кордону України у пункті пропуску «Краківець». Окрім того, придбану ним цього ж дня у м. Хмельницький вогнепальну зброю – один автомат Калашникова та три пістолети Макарова – вилучено в ході проведення обшуку автомобіля, на якому правопорушник намагався перетнути держкордон України. Також, під час особистого обшуку у нього виявлено речовину, за зовнішніми ознаками схожу на наркотичний засіб – гашиш.

На даний час проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії. Вирішуються питання щодо повідомлення іноземцю про підозру та звернення до суду з клопотанням про обрання йому міри запобіжного заходу.

Фото: військова прокуратура