Дорожники ремонтують частину проспекту Чорновола: як курсуватиме транспорт

Від сьогодні протягом 4 днів ТзОВ «Онур» на замовлення Галицької районної адміністрації виконуватиме поточний ремонт дорожнього покриття на пр. Чорновола – на ділянці від вул. Зернова до вул. Під Дубом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Роботи проводитимуть за технологією, яку у Львові ще не застосовувати: ліквідація тріщин, ям та нанесення тонкошарового покриття на всій ділянці дороги, яку ремонтують. Вартість робіт 2,5 млн. грн. Роботи виконуватиме підрядна організація ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл».

Отож, протягом 24 – 27 липня підрядником заплановано провести роботи з влаштування тонкошарового покриття з литих емульсійно-мінеральних сумішей на всій ділянці дороги, яку ремонтують.

«На цьому об’єкті наша компанія – ТзОВ «Онур» вперше застосовує новий тип ремонту дорожнього покриття. Це влаштування тонкошарового покриття на асфальтобетонне покриття для продовження його терміну експлуатації, захищення від води і агресивного природного середовища, а також це запобігає утворенню вибоїн. Чому його важливо використовувати? Проспект Чорновола, був відремонтований у 2011 році, тобто пройшло вже 8 років експлуатації. Асфальтобетон — це такий матеріал, який має властивість старіти, бо бітум, який є наповнювачем цієї суміші, вивітрюється, і з часом стає крихкий, і властивості асфальтобетону втрачаються. Починають утворюватися тріщини, вишулушування і ямковість. Відповідно, коли виходить термін експлуатації асфальтобетону, він починає швидше руйнуватися. Натомість суміш тонкошарового покриття, яку ми зараз наносимо, продовжує термін експлуатації асфальтобетону. Тому, вклавши незначні кошти, відремонтувавши тріщини, ліквідувавши ямковість і влаштувавши шар цього покриття, ми продовжуємо якість експлуатації дороги мінімум на 3 роки, та відновлюємо її естетичний вигляд. Дорога після цього ремонту виглядатиме як щойно відремонтована», – розповів головний інженер ТзОВ «Онур» Олександр Добоні.

Як відзначив Олександр Добоні, тонкошарове покриття виготовляється на модифікованих бітумах, які модифікуються латексними добавками. З нього готується емульсія, і потім у два шари влаштовується тонке покриття на дорозі: перший шар – вирівнюючий, другий – накриває повністю всі нерівності і забезпечує якісний і гарний вигляд дороги і запобігає утворенню ямковості. Такий метод удвічі дешевший ніж влаштування звичайного асфальтобетонного покриття.

«Проспект Чорновола від вул. Зернова до вул. Під Дубом буде повністю покритий цим покриттям. Гарантія 3 роки. Якщо виникнуть якісь дефекти після зими, ми все поправимо. У Львові ми ще не застосовували цю технологію. Застосовували її на трасі Київ-Чоп, яка є під нашим обслуговуванням, та інших об’єктах. За сприятливих погодних умов, через 2 години після нанесення другого шару покриття дорогу можна відкривати для руху транспорту. Отож, сьогодні ми влаштовуємо перший, нижній шар, на ділянці від вул. Зернова до вул. Під Дубом. А завтра другий, верхній. Відповідно завтра до кінця дня цю смугу буде відкрито для руху транспорту», – додав Олександр Добоні.

На час ремонтних робіт буде перекрито для руху транспорту пр. Чорновола на ділянці від вул. Під Дубом до вул. Городоцька. Перекриття відбуватиметься частинами.

А саме:

24 липня до 23.00 год. буде перекрито рух транспортних засобів на пр. Чорновола, у напрямку від вул. Зернової до вул. Під Дубом.

25 липня з 07.00 год. і до 23.00 год. буде перекрито рух транспортних засобів на пр. Чорновола, у напрямку від вул. Під Дубом до вул. Зернової.

26 липня з 07.00 год. і до 23.00 год. буде перекрито рух транспортних засобів на пр. Чорновола, у напрямку від вул. Зернової до вул. Городоцької.

27 липня з 07.00 год. і до 23.00 год. буде перекрито рух транспортних засобів на пр. Чорновола, у напрямку від вул. Зернової до вул. Городоцької.

На час робіт з 24 до 28 липня не курсуватиме тролейбус № 33.

Як зазначили в управлінні транспорту ЛМР, оскільки ремонт проводитимуть частинами, то двосторонній рух для автобусів планують організувати на тій частині, яка не буде задіяна в ремонті. Якщо ж виникатимуть незручності, то продумуватимуть інші варіанти проїзду автобусів.

«Звичайно, що є певні незручності у зв’язку з перекриттям такої важливої магістралі. Просимо вибачення за незручності. Впевнені, що після ремонту всі відчують наскільки проїзд на цій ділянці дороги покращиться. Вулиці перекривають локально — ділянками, так як будуть проходити ремонтні роботи. Адже не можна було все одночасно перекрити, бо це дуже б утруднило проїзд. Отож, поетапне перекриття проїзду погоджено з поліцією. Управління транспорту також напрацьовувало схему проїзду транспорту. За нашим проханням було залучено патрульну поліцію для допомоги в скеруванні транспортних потоків. До кінця цього тижня усі роботи, окрім розмітки, мають бути завершені», – підсумував голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

Фото: ЛМР