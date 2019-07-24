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«Бізнесмена», який організував мережу гральних закладів на Львівщині, оштрафували на 170 тисяч

Соломія Головіна

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На Львівщині засуджено організатора мережі із п’яти підпільних гральних закладів, які розташовувались у Червонограді, Городку, Миколаєві та Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Оперативники Управління захисту економіки у Львівській області спільно з працівниками слідчого управління поліції Львівщини та за процесуального керівництва обласної прокуратури припинили діяльність мережі із 5 підпільних гральних закладів, які знаходилися у Червонограді, Городку, Миколаєві та Львові.

В салонах, використовуючи комп’ютерну техніку, надавались послуги у сфері грального бізнесу із виплатою виграшних коштів.

Під час санкціонованих обшуків восени минулого року правоохоронці вилучили понад 100 одиниць грального обладнання разом із моніторами, понад 90 000 гривень, «чорнові» записи, монітори та мережеву апаратуру.

Організатора мережі визнано винним у скоєнні правопорушення за ч.1 ст.203-2 ККУ (зайняття гральним бізнесом). За вироком судом йому призначене покарання у вигляді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн.

Крім того із засудженого додатково стягнуто на користь держави судові витрати у розмірі 133 000 гривень, які були витрачені на проведення судових експертиз грального обладнання.

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