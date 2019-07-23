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У Органному залі почали реставрувати знайдені під штукатуркою фрески Розена

Соломія Головіна

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У Львівському будинку органної та камерної музики тривають ремонтні роботи розпочалися реставраційні роботи знайдених фресок відомого майстра напрямку сецесії Яна Генрика Розена. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Так, у січні 2018 року новопризначена дирекція Органного залу звернулись до експертів-реставраторів, щоб обстежити стіни фойє, коридорів та вбиралень, щодо наявності розписів, перед запланованими ремонтними роботами. Шляхом зондування було підтверджено існування під шаром штукатурки та плитки у обох вбиральнях розписів авторства відомого майстра напрямку сецесії Яна Генрика Розена. Як зазначають в Органному залі, після року пошуків профільних ґрантів, меценатів, фахівців та подачі заявок, наприкінці червня 2019 року, розпочались реставраційні роботи. Їх проводить українсько-польська група реставраторів.

Також в бюджеті міста на 2019 рік передбачено 800 тис. грн на облаштування нових туалетів та відновлення цілісного простору приміщення, де були знайдені розписи.

«В той час, як в українському інформаційному полі ширяться новини про руйнування цінних артефактів культури, в Органному залі натомість їх відновлюють та повертають із забуття – розповідають керівники Органного залу Іван Остапович і Тарас Демко, – цінуємо і розуміємо вартість та вагу розписів Розена, що були поховані під шарами фарби, плитки та байдужості. Вже скоро ви їх побачите у всій красі».

Додамо, за кошти міського бюджету (близько 900 тис. грн) минулого року було проведено поточний ремонт фойє, облаштовано вхідну зону та рецепцію. Оновлене фойє стало також експозиційним простором: у грудні 2018 року відкрито Галерею Органного залу, де відбуваються виставки робіт художників.

Фото: ЛМР

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