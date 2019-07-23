У Львові відзначать 154-ту річницю з дня народження Митрополита Андрея Шептицького

У Львові протягом 28-29 липня проходитиме свято української молоді «Андрей Шептицький – це Україна: будівничий, князь, лідер» з нагоди відзначення 154-ї річниці з дня народження Праведного Митрополита. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Відтак, у неділю об 11:00 год. у Соборі святого Юра відбудеться Божественна літургія. Також о 16:30 усіх охочих запрошують у цей храм на концерт духовної музики у виконанні солістки Львівської національної філармонії Олени Мацелюх (орган) та Ігоря Мацелюха (флейта) «Духовні спомини Праведного Митрополита Андрея».

Опісля відбудеться похід із запаленими свічками до пам’ятника Митрополиту Андрею.

У понеділок, 29 липня, після літургії о 12:15 у Соборі святого Юра відбудеться Фестиваль української пісні «Голос Руси-України». Окрім того, заплановано низку екскурсій та вечірній концерт духовної музики.

Організатором заходу є ГО «Святий Юр» (Калинюк Валерій, 0504305323), Львівська архиєпархії УГКЦ.