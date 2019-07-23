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У Львові та Винниках низка вулиць залишилася без світла

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 23 липня, у Львові заплановані відключення електроенергії для проведення ремонтних робіт. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії «Львівобленерго».

 

Відтак з 9 до 17 години без електроенергії будуть вулиці: Зелена 105, 109, 95; Вулецька; Чорновола 91, 95; Керченська; Теліги; Городоцька 116, 120, 122, 132-150, 189-203.

Також з 9 до 17 години без електроенергії будуть вулиці у м. Винники: Котермака; Молодіжна; Сагайдачного; Загороддя; Декабристів; Богуна; Дружби Народів; Калнишевського; Грушевського.

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