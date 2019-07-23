У Львові патрульні затримали за кермом позашляховика п’яного дебошира

У Львові на вулиці Кривоноса правоохоронці зупинили водія Chevrolet Captiva, який був у стані сильного алкогольного сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Так, вчора патрульні поліцейські отримали орієнтування на автомобіль Chevrolet Captiva, водій якого ймовірно перебуває в стані сильного алкогольного сп’яніння. Один з екіпажів побачив вказаний транспортний засіб на вулиці Кривоноса. За кермом перебував чоловік, який мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Як зазначають у патрульній поліції, його попросили пред’явити документи, проте водій відмовився. Чоловік поводився агресивно та нецензурно висловлювався.

Йому запропонували пройти перевірку на стан алкогольного сп’яніння, приладом Drager. Патрульні зупинили двох осіб, які погодилися стати свідками. Результат перевірки – 2.75 проміле, що більш ніж в 13 разів вище допустимої норми.

Інспектор повідомив чоловіку, що на нього буде складено протокол за ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані сп’яніння).

«Водій відреагував агресивно, почав кричати на поліцейських, вибіг на проїздну частину та вдарив службовий автомобіль поліції кулаком. Офіцери затримали чоловіка. Тоді з автомобіля вибіг пасажир, який також мав ознаки алкогольного сп’яніння, та почав нецензурно висловлюватися в бік патрульних. Іспектори затримали і його», – інформують у патрульній поліції.

Порушників доправили у відділ поліції. На водія склали протокол за керування автомобілем в стані сп’яніння, винесли постанову за ст.126 КУпАП (відсутність всіх необхідних документів). Також патрульні склали матеріали по адміністративному затриманню чоловіків та за ст.178 КУпАП (розпивання алкогольних напоїв чи поява в громадському місці в п’яному вигляді, що ображає людську гідність та громадську мораль). Матеріали справи передадуть в суд.