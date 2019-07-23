У Буському районі не розминулися «Лада» та мопед: є постраждалий

У Буському районі внаслідок зіткнення з «Ладою» травмований водій скутера. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 22 липня близько 19.15 у Буському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль ВАЗ-2106 та мопед «Хонда», які рухались в попутному напрямку. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримав водій мопеда, 68-річний мешканець одного з селищ району.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.