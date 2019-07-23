Судитимуть ексголову сільської ради, який незаконно відчужив землю

На Львівщині судитимуть колишнього голову сільради, причетного до передачі у власність земельної ділянки. Внаслідок службової недбалості завдано збитків державі на суму у понад 100 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Співробітники Управління захисту економіки у Львівській області, слідчі Золочівського відділу поліції та за процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури викрили ексголову сільради, причетного до незаконного відчуження земельної ділянки.

Встановлено, що чиновник, перебуваючи на посаді, підписав витяг з протоколу рішення сесії місцевої ради про передачу у приватну власність фізичній особі майже 0,5 га землі загальною вартістю понад 100 тисяч гривень. Ця територія призначалася для ведення особистого господарства та обслуговування житлового будинку.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

За вчинене статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом в розмірі від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.