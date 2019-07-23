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Разумков каже, що дострокових місцевих виборів не буде

Наталя Дуляба

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Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков вважає, що місцеві вибори в Україні пройдуть за розкладом у 2020 році. Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, пише УП.

 

«Якщо ми говоримо про місцеві вибори, то дійсно до них потрібно готуватися, і політична партія “Слуга народу” фактично відразу ж після того, як закінчуються парламентські вибори, розпочне підготовку до місцевих виборів», – сказав Разумков додавши, що найімовірніше вибори пройдуть вже у 2020 році, але багато чого буде залежати, в тому числі, і від місцевих органів влади.

Лідер партії вважає, що велика частина органів влади працює неефективно, не відповідає тим викликам, які стоять перед державою, не забезпечує життєдіяльність громадян, неефективно використовує ті ресурси, які у них є, зокрема, й завдяки реформі децентралізації.

Зазначимо, що чергові місцеві вибори в Україні повинні відбутися 25 жовтня 2020 року.

Як повідомляв Львівський портал, після оголошення даних національного екзит-полу на парламентських виборах президент Володимир Зеленський сказав, що «стосовно місцевих виборів не треба розслаблятись».

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