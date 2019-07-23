Поліція оголосила в розшук 32-річного львів’янина

Правоохоронці розшукують 32-річного Олександра Пустовоя, якого підозрюють у крадіжці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Франківський відділ поліції розшукує Пустовоя Олександра Ігоровича, 19.08.1986 року народження, який проживав у Львові на вул. Конотопській, 4. У розшук його оголосили за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Усіх, кому що-небудь відомо про місцеперебування зловмисника, просять повідомляти у Франківський відділ поліції за телефоном: (032) 238-95-51 або на оперативну лінію 102.