Озеру на Панча дадуть нове життя: водойму вже чистять, розробляється масштабний проєкт реконструкції

Інститут просторового розвитку розробляє масштабний проєкт реконструкції озера на Панча з облаштування громадського простору у цій ділянці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначається, станом на сьогодні районна адміністрація уклала угоду з підрядною організацією на очищення озера і наповнення його водопровідною водою. Зараз очищають поверхню озера від водоростей, на далі чиститимуть дно водойми від намулу. Роботи будуть тривати приблизно два тижні.

Планується облаштувати тут гарні доріжки, зони відпочинку, дитячий, спортивний майданчики, зокрема йде мова і про самий благоустрій самого озера.

«Сьогодні у нас є проблема з альтернативним наповненням водою цього озера. Ми вишукуємо різні варіанти, консультуємося з різними спеціалістами, враховуючи, що поруч тече річка Полтва, крім того там є нестійкі ґрунти, тому ми мусимо врахувати всі нюанси. На сьогодні остаточного рішення ще не прийнято. Але поки тривають ці роботи по проектуванню ділянки, облаштування громадського простору, на сьогодні ми уклали угоду з підрядною організацією на очищення озера і наповнення водою водопровідною. Тобто ці роботи будуть тривати приблизно два тижні. Ми вже розпочали очищення самої поверхні озера від водоросте, які там є, забираємо ту рослинність, від намулу очищатимемо саме дно озера, і тоді його заповнимо водопровідною звичайною водою. Фірма озеро обслуговуватиме до жовтня місяця», – розповіла голова Шевченківської РА Надія Банах.

Також вона зауважила, що до кінця року мають завершити саме проєктування озера, а наступного вже можна буде говорити про саме виконання робіт, які будуть запроєктовані.

«Зазначу, що ми тісно співпрацюємо з громадськими активістами цієї території, мешканці беруть активну участь. Є така ініціативна група, яка постійно контактує, дає свої пропозиції. Я думаю, на наступний рік гарно виконаємо роботи. Зараз ми його почистимо, приведемо до порядку, почистимо береги і до жовтня озеро буде в нормальному стані. А на наступний рік нам дуже хочеться зробити цей громадський простір, бо він буде дуже гарний, враховуючи ті пропозиції, які ми на сьогодні маємо від ініціативних мешканців цього мікрорайону. Додам, на сьогодні угода з підрядником укладена на 200 тис. грн, це не є багато, але я сподіваюся ми вкладемося в ті кошти, щоб до кінця жовтня озеро належно обслуговувалося», – сказала вона.