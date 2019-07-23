Невідомі в масках обчистили будинок, замкнувши господиню та дітей у підвалі

У одному з сіл Яворівського району невідомі особи проникли у житловий будинок, замкнули в підвалі господиню з дітьми та заволоділи грошима і майном. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У Яворівський відділ поліції 22 липня надійшло повідомлення про розбійний напад, що стався в одному з сіл району.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, 22 липня близько опівночі зловмисники в масках, пошкодивши вікно, проникли у житловий будинок, в якому перебувала 52-річна господиня з двома шестирічними дітьми.

Нападники, застосувавши фізичне насильство, зв’язали жінку та замкнули її разом з дітьми у підвальному приміщенні, заволоділи грошовими коштами та іншим майном, після чого втекли.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Поліцейські встановлюють обставини події, призначені експертизи, досудове розслідування триває.

Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе у розкритті злочину, правоохоронці закликають зголоситись на оперативну лінію 102.