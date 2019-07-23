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НБУ випустив в обіг 50-гривневу монету, присвячену Томосу

Анастасія Мельник

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Національний банк України випустив в обіг 50-гривневу пам’ятну монету, яку присвятили наданню Томосу про автокефалію Православної церкви України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НБУ.

 

«Монета продовжила серію “Духовні скарби України”, має номінал 50 гривень. Її виготовлено зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 500,0 г, діаметр – 85,0 мм, тираж – до 1 000 штук. Вона оздоблена локальною позолотою, вміст золота не менше ніж 0,006 г», – йдеться у повідомленні.

Придбати таку монету можна за 12 964 гривень.

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