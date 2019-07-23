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На Львівщині із серпня стартує заборона на вилов раків

Соломія Головіна

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Мешканцям Львівщини попереджають, що з 1 серпня до 15 вересня в області встановили літньо-осінню заборону на вилов раків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Як інформують у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА, у серпні-вересні відбувається період другої линьки раків, якатриває від кількох годин до доби. Однак формування і зміцнення нового панцира займає 1-1,5 місяці. Упродовж цього періоду раки скидають свій старий панцирний покрив. Відтак, допоки новий покрив не затвердіє, вони можуть стати легкою здобиччю для хижака та браконьєрів, адже стають малорухливими.

За вилов раків під час заборони для порушника передбачена адміністративна відповідальність за ч. 3 ст. 85 КУпАП (штраф – 170 грн), та за ч. 4 ст. 85 КУпАП (штраф – від 340 до 680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих водних біресурсів).

Окрім штрафу за незаконний вилов, правопорушнику нараховують таксу за відшкодування шкоди в розміру 25,5 грн за кожного виловленого рака.

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